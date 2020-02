Gejzír - pivo - kalvária - pivo - betlehem - pivo

S kamarátom sme plánovali prechádzku na Kysuciach z Turzovky na rozhľadňu Kamenité a dole do Dlhej nad Kysucou, ale počasie nás zanieslo zo Žiliny nie popri Kysuci do Turzovky, ale popri Rajčianke do Rajeckej Lesnej.

Deň pred plánovanou akciou na Kysuciach takmer celý deň husto snežilo, teda v deň akcie počasie neisté, tak sme to zmenili. Na sobotu som mal od žilinského KST pozvánku do Rajeckej Lesnej. V Lesnej je čo obdivovať, najmä však umelý gejzír a vyrezávaný drevený betlehem.

Autobus do Lesnej však zo Žiliny odchádzal 10 minút pred príchodom prvého kamarátovho vlaku. Reku teda ideme do Lesnej hodinu po priateľoch zo žilinského klubu. Cestou ich kdesi buď dohoníme, alebo stretneme, keď sa už budú vracať od gejzíru.

Ako tak čakáme na autobus, vidím tam prechádzať sa známu žilinskú turistku. Prihovorím sa jej, vraj sa vybrala do Lesnej s klubom, ale zameškala no a tak sa tiež pridala k nám. Od zastávky autobusu na odbočke do Lesnej sme sa v trojici vybrali rovno ku gejzíru, ostatné objekty v dedine si pozrieme cestou späť. Skupinku zo žilinského klubu sme zachytili pri gejzíre, práve sa richtovali na cestu späť.

Rajecká Lesná sa kedysi volala Frývald.

Bližšie o gejzíre sa môžete dočítať napr. tu: http://slovakianguide.com/sk/gejzir-v-rajeckej-lesnej

Bližšie o kalvárii sa môžete dočítať napr. tu: http://www.vypadni.sk/sk/kalvaria-v-rajeckej-lesnej

Bližšie o betleheme sa môžete dočítať napr. tu: http://www.vypadni.sk/sk/slovensky-betlehem-v-rajeckej-lesnej

Autobusom do Lesnej cez Rajec, kde je aj tento kostol

Zaujímavé ukončenie veže rajeckého kostola: dvojkríž, kohút, polmesiac a koleso

Nad zastávkou autobusu na odbočke do Lesnej, kde sme vystupovali z autobusu, stojí stará kaplnka a pri nej chránený najstarší brest v Rajeckej doline s obvodom kmeňa 425 cm

Žilinská turistka, s ktorou sme sa v trojici vydali za ostatnými turistami zo žilinského klubu

Domy v Lesnej

Zmrzlinu sme si nemohli dať - zatvorené

Malý vodopádik pri ceste ku gejzíru

Dolinou potôčika Lesnianka by sme sa dostali až na hrebeň Lúčanskej Malej Fatry, nám však stačilo len ku gejzíru alebo "gejzíru" trochu za ústím bočnej doliny Široká

Drevený vyrezávaný medveď na "návšteve" na samote

Ďalší strmý horský bočný potôčik, prítok Lesnianky

Ten vrchol na konci by mohol byť Úplaz na hrebeni

Chaty pri ceste

Lyžiarske stredisko prázdne, nikde žiadnej živej duše

To by mohol byť Prípor

Gejzír - od zastávky autobusu na odbočke do Lesnej k nemu približne 7 km

To je ten vysoko striekajúci gejzír

Kráter gejzíru

Skupinka turistov zo žilinského klubu na ceste späť

Poriadny koník hore dolinou i späť dole dolinou bez nákladu

Doterajšie zábery boli zábery jarného gejzíru.

Jeho kráter je však najkrajší v poriadnej zime, ako to bolo keď som ho navštívil za záľahy snehu a tuhých mrazov niekedy pred rokom.

Kráter vodopádu za veľkého snehu a poriadnych mrazov spred roka

Cesta späť

Zastavenie na prvé pivo po návrate do dediny

Prvé pivo po návšteve gejzíru a návrate do dediny

Takmer storočná Frývaldská kalvária

Výhľad z výstupu

Kostolík na vrchu

Kaplnky - jednotlivé zastavenia krížovej cesty

Pohľad zo zostupu

Kaplka pri svätenej vode. Pri ceste k nej sme stretli zopár návštevníkov, ktorí si odnášali plné fľaše

Tri pramienky liečivej vody. Ochutnal som ju, fajn, veľmi chladná a veľmi chutná

Pri odchode stretáme žilinských turistov. Oni sa zastavili kdesi po ceste na kávičku, posedeli, my sme ich pradbehli

Žilinské turistky

Rímsko-katolícky kostol - bazilika-minor

Hlavný oltár

Vedľajšie oltáre

A to už je betlehem

Budova betlehema a pri nej vyrezávaný a maľovaný "detviansky" kríž

Nádherné vyrezávané a väčšinou pohyblivé figúrky s výjavmi z denného života ľudu i dominanty jednotlivých regiónov Slovenska

Socha anjela má na chrbte poštovú schránku: Slovenská pošta každoročne vydáva známku s motívom Vianoc a otvára v Lesnej poštovú priehradku s PSČ 999 99 s poštou pre Ježiška a s vlastným prianím detí, ktoré múžu poslať Ježiškovi. Pre filatelistov je tu k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka

Ukážka časti obálky so známkou vianočnej pošty a príležitostnej poštovej pečiatky. O Vianočnej pošte viac tu: http://www.vianocnaposta.sk/

Pozostatky frývaldského kostola niekedy zo 14. storočia,nahradeného novým kostolom z 18. storočia

Vhodné miesto na čakanie na autobus pri ďalšom pive

Druhé pivo pri čakaní na autobus

A tretie pivo na žilinskej železničnej stanici pri čakaní na vlak

A k slovu sa hlási jar