Martin - Tomčany - hrad Sklabina - Stará Bôrová - Martin

Veľká noc. Nádherné slnečné jarné počasie. Na Slovensku vyhlásené "štatárium" s možnosťou výletov do prírody len v rámci okresu. Tak teda hor sa do prírody!

Nemôžeš sa stýkať s rodinou, ak nebývate spolu, s kamarátmi... S nostalgiou spomínam na turistické akcie so záverečným posedením pri pive. Pivu doma samému chýba tá pravá atmosféra, ani zďaleka nechutí tak, ako s kamarátmi kdesi v krčmičke.

V jeseň som sa zbavil spoločníka, bicykla zn. favorit. Ráno som ho vyložil ku kontajneru, reku, ja už prakticky využívam len hromadnú dopravu a niekomu sa istotne ešte zíde. Na obed už tam nebol. Teraz to ľutujem, zišiel by sa na výlety po okolí. Teraz ani hromadnú dopravu nepoužívam.

Tak teda peši do prírody. Každodenne síce s kamarátom Gorom absolvujem na prechádzke niekoľko km, ale ťahá to aj na niekde ďalej sa prejsť. No a tak teda peši z Martina popri leteckom múzeu pri letisku Tomčany, ďalej na hrad Sklabina a späť inou trasou cez Starú Bôrovú - cez polia a poza dediny, snažiac sa vyhnúť stretnutiu s ľuďmi. Ale veľmi sa to vyhýbanie nedarilo. Mesto prázdne, ale ľudia chcú a potrebujú pohyb. Pohyb v rámci povolenia, teda v otvorenej prírode. Rodinky s deťmi, mladé dvojice, zrejme ešte nie rodinní príslušníci, skupinky kamarátov, cyklisti jednotlivo i v skupinách, bežci, dôchodcovia na prechádzke so psami...

Vyjdem za dom a som v horičke

Dom na konci ulice, za ním stará horička

Horička s chodníkom na prechádzky

Vyjdem z horičky a som na poli

Pohľad na Lúčanskú Malú Fatru s Krížavou

Pohľad na Krivánsku Malú Fatru s Malým a Veľkým Kriváňom

Pohľad na Veľkú Fatru s Ploskou, Borišovom a Ostredkom

Približujem sa k Tomčanom a hľadám, ako by som ich obišiel.

Prídem k potoku, nájdem ponad potok "preložený" strom, ktorý mi poslúži ako mostík

Sklabinský potok pri Tomčanoch

Týmto "mostíkom" som išiel ponad potok, aby som sa vyhol Tomčanom

Premávka na nebi menšia ako bývala, ale sem-tam zo severu na juh alebo opačne niečo letí

Aj neďaleké tomčianske letisko je v permanencii

Tomčany som obišiel a blížim sa k leteckému múzeu

Zaujímavých exponátov leteckého múzea pod holým nebom dosť

Letisko Tomčany

Pamätník zavraždenému pilotovi Jánovi Mičicovi pri vstupe na letisko

Na letisku viacero vetroňov

Cestou k hradu obchádzam obce Dražkovce a Sklabina

Ponad Starú Bôrovú, v pozadí Krivánska Malá Fatra

To bralo je Katova skala vo Veľkej Fatre, pod ňou vyčnievajú aj časti hradu

Znova pohľad zhora na Starú Bôrovú, nad ňou vľavo kúsok z lúky slnečných konektorov

Katova skala nad Sklabinským Podzámkom

Hrad Sklabina

Príchod zhora ku hradu

V budove vpredu je múzeum hradu

Zábery z hradu, niektoré časti sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté, pri minulej návšteve boli prístupné

Kozy sú už neodmysliteľnými obyvateľmi hradu

Záber z našej minulej návštevy hradu s kamarátmi

Pohľad na hrad v peknom jesennom počasí, keď príroda hýri farbami

Cesta z hradu do Starej Bôrovej

Popri lesnej ceste niekoľko prameňov veľmi chutnej osviežujúcej vody

Ukazuje sa Stará Bôrová

V Starej Bôrovej

Dosť nezvyklé zvieratá - juhoamerické lamy. Chovajú tu aj ovce, kozy, kravy, ale objavíte tu aj byvolie stádo

Nájde sa tu aj zopár starých chránených stromov

Jediný smerovník celou cestou, aj to opačným smerom. Ja som sa už odtiaľ vracal

Opúšťam Starú Bôrovú

Záverečná časť späť do Martina cez kopce - lúky a polia a ponad dva potoky

Pri potoku dve malé dievšence bez rúšok "pasú" minizajačika, rodičia obďaleč

Prechod ponad potok v čase veľkej vody

Prechod počas menšej vody

"V zdravom tele zdravý duch"

Ponad prázdny atletický štadión...

...a cez horičku - a som doma.

Pekná vychádzka za zdravím, krížom-krážom cez lúky a polia, ponad potôčiky. Niektoré polia poorané ešte v jeseni, teraz len veľké tvrdé hrudy.

Krásna turčianska záhradka, obkolesená vencom hôr.