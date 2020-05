Na skok k susedom

V terajšom koronavírusovom období je vhodná príležitosť zaspomínať si na staršie turistické akcie. Tak teda zaujímavé moravské kostoly neďaleko hranice.

Zvolenskí turisti vlani robili peknú akciu k našim susedom: mestečká Bystřice a Nýdek pri Třinci s ich krásnymi kostolmi a rozhľadňa Veľká Čantoryja na moravsko-poľskej hranici. Tešil som sa, so Zvolenčanmi som ako so svojimi, žiaľ, v poslednej chvíli mi do toho čosi skočilo. Tak o nejaký čas sme sa vybrali s kamarátom-vrstovníkom po ich stopách.

Ráno počasie krásne, ale postupom času sa kazilo, až sa úplne pokazilo. Do Bystřice vlakom, v Bystřici počasie ešte ako-tak, ale keď sme sa po prehliadke bystřických kostolov vybrali peši z Bystřice do Nýdku, veď je to na len na skok, cestou nás zachytil aj krátky, ale výdatný dážď a s ním sme nerátali. Skryli sme sa pred ním, ale kým sme na ulici obojstranne zastavanej rodinnými domami s oplotenými predzáhradkami našli skrýšu na zastávke autobusu,boli sme mokrí. Dáždniky sme síce mali, ale proti bočnému vetru nás veľmi neuchránili, aj dáždniky voči nemu boli bezmocné. V Nýdku sme nechali Čantoryju Čantoryjou, hore sa driapať v blate by nebolo najpríjemnejšie, tak sme si to skrátili len na tieto dve moravské mestečká. Poobzerali sme mestečká a štyri kostoly, dva staršie katolícke drevené, dva podstatne novšie evanjelické murované. Keby sme ta išli o dva roky skôr (v r. 2017), mohli sme pozrieť aj ďalší drevený katolícky kostol v neďalekom Třinci, miestnej časti Gutě. Žiaľ, opití výrastkovia ho medzitým podpálili a zhorel do tla.