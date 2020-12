Covid má aj dobré stránky - "Čo je doma, to sa ráta". Človek sa vyberie do blízkej prírody, na blízke miesta, ktoré za normálnych podmienok zanedbáva. A tak sme sa ako časť rodinnej bubliny vybrali na známu Katovu skalu.

Takmer všetky turistické kluby na Slovensku majú svoje tradičné štefanské a silvestrovské výstupy, ale mnohé z nich sú za súčasnej situácie buď zrušené alebo veľmi obmedzené. Zrušený je aj hádam najznámejší, najmasovejší a najobľúbenejší hviezdicový silvestrovský výstup na Veľký Choč.

Na Katovej skale som bol ostatný raz v r. 2008. Odvtedy sa túlam po Slovensku kade-tade, ale najbližšie okolie v Turci zanedbávam, len sem-tam tu niečo podniknem alebo sa pridám k nejakej akcii.

Katova skala sa týči nad obcou Sklabinský Podzámok a Kantorskou dolinou vo výške len 901 m. n. m. Prevýšenie je iba 394 m (Sklabinský Podzámok 507 m. n. m., Katova skala 901 m. n. m.). Cesta hore je síce dosť strmá, ale napriek tomu nenáročná. Hoci v súčasnosti je aj organizovaná turistika obmedzená, predsa len výstup absolvovalo veľa dvojčlenných i viacčlenných "rodinných bublín". O nenáročnosti výstupu svedčí aj to, že to bolo vidno aj na vekovom zložení "rodinných bublín", ktoré sme stretávali počas výstupu, na vrchole i počas zostupu, ktoré absolvovali terajší neorganizovaný výstup: veľa drobizgu tak od 5 rokov. Celý deň sa to len tak hemžilo na turistickom chodníku všetkými vekovými i váhovými kategóriami. Chodník sa kľukatí pomedzi rozprávkové listnaté stromy, veľké balvany a útesy. Katova skala sa nachádza v prírodnej rezervácii s rozlohou 47 ha. V dobe od 1. aug. do 30. nov. je na nej povolené aj skalolezectvo.

No a viaže sa k nej tento zaujímavý príbeh: Podľa neho je v skale zakliata nešťastná krásna panna, ktorá odmietla jedného nápadníka-kata a nechcela sa stať jeho ženou. Nápadník ju preto preklial, keď nechce ísť zaňho, nech teda nebude ničia. Zakliata krásna panna tam sedí na zlatom poklade a raz za sto rokov môže povedať jedno jediné slovo. No a traduje sa, že svedkovia raz za sto rokov počujú zo skaly zavolať: "Vysloboď!", ktoré je adresované nejakému švárnemu vysloboditeľovi, ktorý spolu s krásavicou sa stane aj majiteľom zlatého pokladu, na ktorom ona sedí. Doteraz sa však žiaden taký nenašiel, takže panna stále čaká na svojho vysloboditeľa. Na drevorezbe na vrchole Katovej skaly vidno, aká krásna je tá mladá panna.

Druhá verzia pôvodu názvu skaly je vraj táto: Zo skaly boli zhadzovaní nepohodlní podaní a odporcovia hradných pánov Sklabinského hradu. Naozaj pád zo skaly nemôže skončiť šťastne, jedine dodrúzganím sa a okamžitou smrťou.

Počasie tentoraz bolo aké bolo: na jednej strane jasná modrá obloha s plávajúcimi belavými obláčikmi, na opačnej strane obloha zachmúrená, ako by sa mal každú chvíľu spustiť dáždik alebo začalo snežiť. Aj na zemi sem-tam fliačiky zaliate slnkom, ale väčšinou tmavé škvrny.

Katova skala

Začiatok akcie na konečnej autobusu pri kostole v strede obce sa dá posunúť aj bližšie k výstupu

"Rodinná bublina " - dcéra a vnučka.

Krásny výtvor prírody

Dosť klzký turistický chodník pod jemným snehovým popraškom

Krásna modrá obloha nad hlavami - jediný výhľad počas výstupu

Na preskok bez rozbehu vysoké prekážky, jedine podliezť alebbo obísť

Na viacerých miestach takto spustošená hora

Trochu bokom od chodníka jaskyňky

Malá jaskyňka

Susedná jaskyňka

Prvý výhľad do turčianskej záhradky spod špicu

Počas výstupu hore, na vrchole i počas zostupu dole - samá "rodinná bublina"

Jaskyňka pri chodníku

Vľavo obec Sklabiňa, vpravo Sklabinský hrad

Výhady z vrchola skaly

Oznamy pre turistov

Drevorezba povesti o Katovej skale

Na Katovej skale

Snehový poprašok chodníka medzitým zmizol

Na záver takto vyzeralo počasie v Martine

Za pekného počasia sú z Katovej skaly nádherné výhľady.