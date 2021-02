Šútovskou dolinou k vodopádu

Prechádzka krásnou zimnou Šútovskou dolinou. Dolina s nachádza v krivánskej časti národného parku Malá Fatra. Jej súčasťou je aj 38 m vysoký Šútovský vodopád. A nakoniec epizódka s dvomi otužilkyňami

Počasie v poslednom období neveľmi na obdivovanie krás prírody, ale furt lepšie ako sedieť doma za počítačom. Hocijaký pohyb je lepší, pohyb je tá najlepšia prevencia proti koronavírusu alebo hocijakej inej pliage. Takže cez dva okresy do Šútovskej doliny s vodopádom. Z Martina sa to dá aj bez porušenia príkazov pána hlavného hygienika, cez jeden okres, ale to by značilo cez obec Šútovo. Výhodnejšie je z hlavnej cesty odbočiť pri motoreste Rieka, ktorý už patrí do katastra Kraľovian a tie už patria do okresu Dolný Kubín.

Samotná prechádzka Šútovskou dolinou stojí za to. Úzka, krásna v lete i v zime, pomerne dlhá, nenáročná na stúpanie. I na rodinné vychádzky alebo cyklistiku.

Šútovský potok vyviera priamo spod skaly ako Mojžišove pramene pod Hromovým v Krivánskej Malej Fatre. Pri svojej ceste potok tvorí známy krásny 38 m vysoký Šútovský vodopád.

Vodopád nie je národnou prírodnou pamiatkou, hoci na Slovensku ich máme 5, ktoré sa pýšia týmto názvom. Národnými prírodnými pamiatkami je len týchto 5 slovenských vodopádov: Kľacký v Lúčanskej Malej Fatre, Brankovský v Nízkych Tatrách, Starohutský v Pohronskom Inovci, Lúčanský v Chočských vrchoch a voddopád Bystrô pod Poľanou.

Východisko - parkovisko pri Fatranke

Bočný potôčik od topiaceho sa snehu

Neviem, či to zletelo alebbo spadlo zo stromu, ale žilo to, hýbalo sa to

Konečne vodopád

38 m vysoký vodopád - jedna strana vodopád, druhá ľadopád

V lete v jazierku pod vodopádom sa čľapkajú nielen deti, ale aj dospelí

Cesta späť

Takýchto drobčekov sme stretli málo

Obrastené machom

Nezamrzlo to ani v mrazoch

Ďalší bočný prítok Šútovského potoka

Ďalší drobizg

Pred vyústením odbočky na hlavnú cestu pri zatvorenom motoreste Riečka sme sa išli pozrieť na zatopené jazero kameňolomu, ktoré je v sezóne veľmi navštevované a vždy plné kúpajúcich sa, známe aj pod názvvom Kraľovianske jazero.

Pri zatopenam jazere kameňolomu

Zatopený kameňolom s vytvoreným jazerom

Na brehu jazera

Ako tak obzeráme jazero, v ktorom sú na oboch stranách mostíka vyrúbané v ľade dva otvory, odniekiaľ sa v tom mraze vynoria dve tak sporo odeté mladé dievčatá - len tak v plavkách a mieria si to priamo k jazeru.

Hoci mám už 80 rokov, doposiaľ som takéto niečo nezažil.

V televízii som už otužilkyne a otužilcov videl neraz, nedávno partiu "Tisovské cencúle", ale naživo ešte nikdy, takže toto bolo moje prvé stretnutie s otužilkyňami naživo. Odfotil som si ich, poprosil, či ich môžem dať aj na svoj blog. Súhlasili, tak sú tu.

Na moju otázku, ako ich charakterizovať, odpovedali takto:

"...na našom príbehu nie je nič zaujímavé, my vlastne len milujeme hory, turistiku, prírodu a popritom sme sa dostali k otužovaniu, ktoré nás tak oslovilo, že dvakrát sa stali relaxom pre naše duše a najmä "liekom" pre naše zdravie..."

Takže tu sú dve otužilkyne, ktoré milujú hory, prírodu, turistiku, otužovanie...

* * *

Kto má záujem vidieť i niektoré ďalšie naše zamrznuté vodopády alebo ľadopády,

tu ich je niekoľko:

https://urda.blog.sme.sk/c/256964/Zamrznute-vodopady.html

https://urda.blog.sme.sk/c/501486/z-dvoch-brehov-hornadu.html