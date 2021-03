Za domom a trochu ďalej

Pohyb je zdravie a zdravie je život. V týchto dňoch, keď tu šarapatí tá koťuha, musíme si vystačiť s vlastným okresom. Uspokojím aj s vychádzkou blízkou divokou prírodou: Horička - Jordán - Atilov hrob - jazierko - Horička.

Neustály pohyb je aj najlepšou prevenciou pred pliagou koronavírusu. Mám výhodu, že bývam v poslednom dome v ulici na koncci ulice, na kraji mesta. Výjdem za dom a som v prírode, na pokraji malého divokého lesíka, za ním polia, potok Jordán, Bôrovský potok, Hrádok-Atilov hrob, Košútske jazierko pod ním... Stretnem pár psíčkárov na prechádzke, pár cyklistov a pár mladých dvojíc, niektoré i s malými deťmi.

Potok Jordán. Márne by ste ho pod týmto názvom hľadali na súčasných mapách, Našli by ste len Sklabinský potok, no Martinčania ho poznajú pod názvom Jordán. Veď aj v miestnej časti Priekopa majú ulicu Za Jordánom, ktorá je od cesty na druhom brehu potoka. Jordán, alebo Sklabinský potok vyviera vo Veľkej Fatre pod Končitým vrchom, odkiaľ tečie Sklabinskou dolinou, obcami Sklabiňa, Dražkovce, miestnou časťou Martina Tomčany, popri sídlisku Košúty a cez miestnu časť Priekopa, kde sa vlieva do Turca.

Ďalší potok, Bôrovský, je na mape síce vyznačený, ale nie je pomenovaný. Vyviera neďaleko Sklabinského hradu, preteká osadou Stará Bôrová a pri jazierku pri Atilovom Hrobe sa vlieva do Jordánu.

Atilov hrob, niekde ho nájdete pod názvom Hrádok, sa nachádza pri miestnej časti Košúty. Košúty patría medzi najstaršie osídlené oblasti Turca. Boli tu nájdené pozostatky starých osídlení z rôznych období, bolo tu tiež slovanské hradisko.

Posledný dom v ulici

Za domom horička na Severe a výstup do poľa

V zime alebo v lete po daždi výstup po ňom nemožný - v zime kvôli ľadu, v lete šmykľavé blato

Horička na Severe

Zábery z horičky

Výhľady z poľa na okolité končiare

Krížava

Pohľady na Lúčanskú Malú Fatru s Hornou lúkou, Krížavou a Veľkou lúkou

Pohľad na Krivánsku Malú Fatru s Malým Kriváňom, Veľkým Kriváňom a Chlebom

Lysec, Ploská, Bosišov

Pohľady na Veľkú Fatru s Lyscom, Ploskou, Borišovom, Ostredkom a Krížnou

Cesta k Jordánu

Jordán a jeho brehy

Brod cez Jordán

V čase topenia sa snehu sa suchou nohou nedá prejsť

Pár desiatok metrov povyše brodu -mostík- ponad Jordán, po ktorom som prešiel na druhý breh

Jordán z druhej strany

Bôrovský potok

Bôrovský potok a jeho zákutia

Hrádok - Atilov hrob

Hrádok-Atilov hrob od Bôrovského potoka

Staré náhrobníky na Hrádku

Pohľad z Hrádku na Krivánsku Malú Fatru

Pohľad z Hrádku na Veľkú Fatru

Zostup k jazierku

Zamrznuté jazierko pod Atilovým hrobom

Jazierko - obľúbené miesto vychádzok a oddychu Martinčanov

Jordán

Jazierko s vyrezávanými drevenými sochami na skok od sídliska

Opäť Jordán

Mostík ponad Jordán - súčasť turistického i cyklistického chodníka

Sútok Jordánu a Bôrovského potoka

Na brehu Jordána

Do horičky nad Košútmi

Letné sídlo bezdomovcov

Opäť horička, tentoraz nad Košútmi

Jar sa hlási

Nakoniec záturčiansky cintorín pri horičke na Severe

Tak toto je krásna krátka prechádzka Martinčanov. Podobné prechádzky sú tu pri každom martinskom sídlisku.

Každé mesto má svoje podobné zákutia, ktoré teraz je vhodná doba znovaobjavovať.