Hontom za zvonicami - 1

Znova som sa vrátil ku zvoniciam a kostolom, tentoraz do Hontu. Trasa: Ladzany - Drážovce - Báčovce - Šipice - Hontianske Tesáre - Dvorníky. Len tak - pešo po ceste dole dolinou popri potoku.

Počasie je aké je, spoľahnúť na predpoveď sa nedá, tak nie je vhodný čas na turistiku v prírode.

Vybral som sa teda do Hontu, do okresu Krupina. kam som dávno nezavítal, na turistiku kultúrno-sakrálnu - veľmi staré kostoly a zvonice. Z Ladzian dole dolinou Klastovského potoka do Dvorník na druhej strane potoka Štiavnica.

LADZANY

Z autobusu som vystúpil v strede obce Ladzany. Ladzany je stará obec s okolo 300 obyvateľmi.

Evanjelický kostol, pôvodne románsky zo začiatku 13. stor., postavený na mieste starého hradiska, prestavaný v 15. stor., výraznejšie upravovaný v 18. stor. V kostole sa dodnes nachádzajú vzácne gotické architektonické detaily – gotická krstiteľnica, renesančný obraz z 2. polovice 16. storočia, chór z roku 1763.

Celodrevená veža zbíjaná drevenými klincami je z roku 1697.

Kostol so zvonicou je obohnaný múrom.

Celý areál je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kostol slúži svojmu účelu, pravidelne sa vv ňom konajú evanelické bohoslužby. Bližie o ňon sa môžete dočítať TU.

Autobusová zastávka Ladzany, námestíčko v Ladzanoch - samá zeleň, zurčiaci potôčik...

Pekné turistické smerovníky na námestí

Stará rumpálová studňa na námestí, v pozadí zvonica s kostolom

Pamätné tabule Anrejovi Sládkovičovi a padlým v 2. sv. vojne na budove miestnej škôlky

Zvonica s kostolom na kopčeku na dolnom okraji dediny

Evanjelický kostol

Drevená zvonica

Vchod do areálu kostola so zvonicou

Kostol so zvonicou z cesty

Opustené a chátrajúce domy svedčia o situácii obyvateľov

Ďalšou samostatnou obcou pri potulke dole dolinou - miniobec Drážovce, čítajúca okolo 120 duší.

Aj tu, ako v Ladzanoch, evanjelický kostol bez veže, ale podstatne novší, s drevenou zvonicou. Kostol i zvonica sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Kostol je z r. 1843 a jeho strecha je pokrytá šindľom.

Drevená zvonica

Kostol spolu so zvoničkou

Ďalšie opustené domy

Medzi Drážovcami a Báčovcami

Chátrajú aj nevyužívané poľnohospodárske stavby

Idylka medzi dedinami

Tu už začínajú Hontianske Tesáre a ich jednotlivé miestne časti, hoci tabule ich neoznačujú ako miestne časti, ale ako samostatné obce.

TU som našiel toto: "Obec Hontianske Tesáre tvoria štyri obce v jednej (Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice a Báčovce), ktoré od r. 1971 vystupujú pod spoločným názvom". Nerozlišujú obec a jej miestnu časť.

To nie sú voliči strán, to sú pravé ovce

Rumpálová studňa naprostred Báčoviec, miestnej časti Hontianskych Tesár

Zvonica bokom nad dedinou

Ďalšia miestna časť Hontianskych Tesár - Šipice s dvomi kostolmi, katolíckym i evanjelickým a jednou zvonicou - evanjelickou.

V osade Šipice sa nachádza katolícky kostol Narodenia Panny Márie v Šipiciach, ktorý bol pôvodne gotický a pochádza z druhej polovice 14. storočia. V rokoch 1722 až 1728 bol barokovo prestavaný v rokoh 1722-1728.

Evanjelický kostol v Šipiciach je z r. 1801 a je bez veže, Zvonica patriaca ku kostolu je na druhej strane cesty. Prešiel úpravani v rokoch 1863 a 1900. Interiér má plochý drevený strop.

A zas opustené chátrajúce domy

Rímskokatolícky kostol s malou zvoničkou

Evanjelická zvonica pri cintoríne na okraji Šipíc

Vľavo evanjelický kostol, vpravo evanjelická zvvonica

Evanjelický kostol

Rímskokatolícky kostol

Smerovníky pred Hontianskymi Tesármi: ten čierny na železničnú stanicu, Dúpänce a do rokliny

Obec Hontianske Tesáre je známa o. i. neďalekými skalnými obydliami, skrýšami obyvateľov pred Turkami, tzv. Dúpäncami a krásnou, hoci krátkou Tesárskou roklinou.

V Hontianskych Tesároch sa nachádza len evanjelický kostol z konca 18. stor. a upravený koncom 19. stor.

Opustený a chátrajúi obytný dom a pred ním auto s podobným osudom

Jediná obyvateľka domu ho má celý len pre seba

Evanjelický kostol

To je už v miestnej časti Dvorníky na druhej strane potoka Štiavnica

Smerovníky pre peších turistov vo Dvorníkoch na druhej strane potoka Štiavnica

Dvorníky: smerovníky pre cyklistov na druhej strane potoka Štiavnica

Evanjelický kostol je z r. 1854, bohoslužba sa konajú v nedeľu striedavo v kostole v centrálnej časti obce a v kostole v často Dvorníky

Evanjelický kostol

Žiaľ, hodiny stoja

Pretože vzdialenosti sú uvedené v minútach, tak čísla platia pre peších turistov, nie pre cykloturistov

Takýto jednovozňový vláčik premáva medzi Zvolenom a Šahami

