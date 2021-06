Rozhľadňa Holíč a okolie

Vybrali sme sa na novú rozhľadňu Holíč a za pár zvoničkami v neďalekých priholíčskych dedinách: Prietržka, Vrádište a Kátov.

Rozhľadňa Holíč bola otvorená len nedávno: v jeseni 2020. V ostatnom čase s rozhľadňami akoby sa roztrhlo vrece, Asi sú najmenej problematické pri čerpaní eurofondov a najviac na očiach pri propagácii práce obecných zastupiteľstiev. Táto holíčska rozhľadňa hneď na prvý pohľad nám pripomenula inú známejšiu rozhľadňu.

Zvoničky v uvedených obciach sú zaznačené aj na turistickej mape, čo býva o zvoničkách len ojedinele. Hoci na turistickej mape napr. sú uvedené možno všetky kaplnky a kríže, aj kdesi na križovatkách poľných ciest, zvonice sú uvádzané len sem-tam, hoci sú neraz najzaujímavejším objektom v obci.

Mestečkom Holíč sme sa len tak prehnali, mali sme toho na ten deň naplánovaného dosť, ale nesplnili sme všetko, čo sme si predsavzali. Hoci ráno sa ukazovalo ako-tak k svetu, pri prechádzaní z dediny do dediny nás zastihlo drobné mrholenie. Pi takýchto individuálnych akciách človek chce mať v prvom rade pôžitok z pohybu a poznávania. Za mrholenia a dažďa ten pôžitok odpadá, takže sme to radšej predčasne v Prietržke zbalili a počkali si na najbližší autobus do Trnavy.

Cestou zo stanice

Pamätník vzniku ČSR

Pamätník Mirkovi Nešporovi, účastníkovi SNP, popravenému v pivnici ÚŠB

Pamätník padlým

Trojičný stĺp

R-k kostol Božského srdca Ježišovho. Kedysi bol farským kostolom

Loretánska kaplnka

Kaplnka sv. Floriána na cintoríne

Kalvária

Pravoslávny chrám Matky Božej Počajevskej

Zvonica pravoslávneho chrámu na nádvorí s dvomi zvonmi

To už je rozhľadňa na kopci Hrebeň nad mestom, pripomína dáku už známu rozhadňu, ktorú sme navštívili

Schodisko v rozhľadni

Výzdoba okna

Ďalekohľad na rozhľadni

Pohľady na okolie

Pohľady na mestečko

Na rozhľadni pri ďalekohľade

Rozhľadňa s turistickým prístreškom

Trošku hlbšie v lese nad rozhľadňou

Oprava veterného mlyna

Cestou od rozhľadne do Trnovca

Posledný pohľad

Na moste cez potok Chvojnica

Pamätná tabuľa rodákovi

R-k kostol Ružencovej Panny Márie

Lán maku začína už kvitnúť

Chátrajúce

V Prietržke

Zvonica z polovice 18. stor. s dvomi zvonmi

Záverečné posedenie pri pive v Trnave

Rozhľadňa na koci Bobovec nad Starou Bystricou na Kysuciach

Tá známa rozhľadňa, ktorú pripomína táto holíčska, je rozhľadňa na vrchu Bobovec nad Starou Bystricou na Kysuciacch, Obe projektoval ten istý autor a obe sú ako vlastné sestry. Veď len posúďte.

Predchádzajúca návšteva Holíča

Škola v Holíči nesie meno holíčskeo rodáka. Starší strojári si ešte pamätajú aj slávne časy Výskumného ústavu zváračského pod jeho vedením

Pamätník sv, Alžbete Uhorskej

R-k kostol s klášorom

R-k farský kostol sv. Martina

Evanjelický tolerančný kostol

Most ponad vodnú priekopu - vchod do zámku

Zámok Holíč

V parku pri zámku

Okolo zámku

Zrúcaniny kačenárne na odchyt kačíc

Pôvodne románsky, neskôr gotiky upravený kostolík, jedna z najstarších architektonický pamiatok na Záhorí

Pohľad na Holíč