Stratený budzogáň má rôzne názvy: Zbýňovský budzogáň, Stratený budzogáň, Skalný budzogáň alebo len tak jednoducho Budzogáň. Dá sa k nemu dostať rôznymi trasami, my sme si v tej tropickej páľave vybrali tú najkratšiu - zo Zbýňova.

O Budzogáni kolujú rôzne chýry. Tu sú dva z nich:

V minulosti na svahu pod Žibridom rástol mohutný Hromodub, ktorý patril ľuďom a zvieratám celej krajiny. Kažý vedel, že sa oň treba starať a tak sa s láskou oň aj starali: umývali mu listy, čistili korienky a držali pri ňom pravidelne stráž.

Prvý chýr: V jednu noc mal pri ňom stráž Janko Spáč. Keď si ľahnete na zem a zatvoríte oči, hneď zaspíte ako zaspal aj Janko. Okolo šiel Obor, vytrhol Hromodub zo zeme, vystrúhal si z neho budzogáň a zobudil všetkých obyvateľov. Tí si len tak Hromodub zobrať nedali, komusi sa podarilo Obrovi natrieť nohy smolou. Nazlostený Obor zapichol budzogáň do zeme a zaklial ho, aby skamenel. A tá skala tam stojí dodnes.

Druhý chýr: Jedného dňa okolo Hromoduba šiel Obor, Hromodub sa mu zapáčil a povedal si, že z toho Hromodubu si vyrobí budzogáň. Ako si tak vyrezával svoj nástroj, nevšimol si, že z neho vyteká smola, ktorou sa prilepil o zem. Keď to zistil, tak sa veľmi nazlostill a z celej sily budzogáň zapichol do zeme, preklial ho, aby skamenel. A z budzogáňa sa stala skala, ktorá tam stojí dodnes.

No a v trojici sme sa vybrali k tomuto Budzogáňu, ktorý tam stojí dodnes: kamarát z Piešťan, moja vnučka a ja. Tretí kamarát zo súbora trojky 80+ mal iné povinnosti, tak sa nemohol zúčastniť.

Minule som ta šiel so skupinou turistov dlhou trasou z Babkova, ale to bolo v jeseň. Teraz takáto horúčava nás napádala na čo najkratiu trasu, tak sme sa vybrali zo Zbýňova. Aspoň že cesta viedla väčšinou chládkom lesa, hoci stúpanie poriadne. Len sem-tam sa nám otvárali krásne výhľľady dole do doliny i do na vzdialené horizonty pohorí.

Od križovatky Pod Kamenným dielom vedie k Budzogáňu miestna zelená turistická značka. My sme hore šli jednou trasou popri Zbýňovskej ihle s výhľadmi do okolia a dole druhou trasou, ktorou som minule išiel hore.

Zbýňov, začiatok i koniec trasy

Cez dedinu

Zvonica, ktorú v zbierke už mám uloženú

Vstup do lesa a hneď prudké stúpanie

Pohľad na Malú Fatru - Lúčanskú

Zbýňovská skalná ihla a okolité skaly

Usmiata bežkyňa - jediná živá duša, ktorá tu trénuje a ktorú sme cestou hore i dole stretli

y

Na susednej skale trochu južne od Zbýňovskej ihly

A to je už bočný pohľad na Budzogáň

Skala nad Budzogáňom

Slnečné skaly

Budzogáň zo skaly nad ňou

Nad Budzogáňom

Majestátny Budzogáň ako zaťatá päsť

Pod Budzogáňom

Cesta späť

Tabuľa náučného chodníka. Koniec povesti je na tubuli pri Budzogáni

Pohad spä na Zbýňovskú kamennú ihlu

Záverečné pivo len tak postojačky pred potravinami

Rajčianka

Spomienka na Budzogáň